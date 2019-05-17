أمطار ربيعية وجريان السيول بعدة مناطق بدءًا من الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس الخميس، بدء موجة من التقلبات الجوية على معظم مناطق الملكة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة، تتسم بهطول أمطار ربيعية قد تكون غزيرة، وتصحب بجريان السيول -بمشيئة الله تعالى- ابتدأ من يوم غد الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع.

وأضافت هيئة الأرصاد أن التوقعات تشير إلى ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية (الربيعية) التي تصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وزخات من البرد أحيانًا، وذلك على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة)، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق، إضافة إلى منطقة نجران.

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كما من المتوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على فترات.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، مساء الخميس، تنبيهًا بأتربة مثارة وأمطار رعدية وتدني في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية تبدأ في الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أمس الخميس، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة.

وكان خبير الأرصاد حسن كراني، توقع – عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- مساء أمس الخميس، حالة من عدم الاستقرار على المناطق الداخلية بالمملكة، موضحًا أن خلايا ممطرة تتحرك من شرق القطاع الغربي في اتجاه المناطق الداخلية، تؤدي لأمطار متوسطة تميل للغزارة على منطقتي الرياض والقصيم، مع فرصة لرياح نشطة وزخات بردية.