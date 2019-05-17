عمل الرياض: الوزارة لم تدّخر جهدًا في تطوير وتمكين القطاع غير الربحيّ

قال مدير عامّ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يوسف بن مسفر السيالي، إن القطاع غير الربحي في المملكة يعتبر أحد القطاعات الحيوية المهتمة، باعتباره القطاع الثالث المكمل للقطاع الحكومي والأهلي، لذلك لم تدخر الوزارة جهدًا في سبيل تطوير هذا القطاع وتمكينه ليقوم بأدواره كاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الفرعي للجمعيات بالرياض، الذي عقد مساء أمس لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها أربع سنوات، في قاعة مجمع الوزارة بمحافظة الدرعية، والذي حضرة ممثلون لأكثر من 100 جمعية أهلية بمنطقة الرياض.

وأشار إلى أن الوزارة لم تدّخر جهدًا في سبيل تطوير هذا القطاع وتمكينه ليقوم بأدواره كاملة، مضيفًا أن الوزارة من خلال برامج التحول الوطني ومن خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 سعت إلى تطوير خدماتها ومنح القطاع الأهلي أكبر مساحة من هذا التطوير من خلال برامج الوزارة وأهدافها التنموية ومن خلال دعم هذا القطاع المهم الذي يخدم كل شرائح المجتمع ومن خلال مسؤولية الوزارة وهي المكلفة بخدمة المواطنين ورفع مستواهم الفكري من خلال نشر الوعي ومستواهم الاقتصادي والتمكين من خلال البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعيات الأهلية بكل تخصصاتها.

Advertisements

وأكد السيالي أن فكرة إنشاء مجلس تنسيقي للجمعيات الأهلية هي أحد الأفكار التي تتبناها الوزارة؛ حيث تهدف من خلاله إلى ربط الجمعيات وتكاتفها وتوحيد جهودها للارتقاء بخدمة القطاع التنموي الأهلي وتفعيل دوره في القيام بمهامه واقتراح وتبني الأفكار للبرامج والمشاريع التنموية وإلية دعمها وتنمية مواردها المالية والإدارية.

بعد ذلك عرض فيلم عن أهداف مجلس الجمعيات الأهلية، ثم فرز أسماء المرشحين واختيار اسم المرشح من أعضاء المجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الاهلية الدورة الأولى 1440هـ- 1444هـ.

وسوف يستكمل -مساء اليوم الخميس- تشكيل مجلس المؤسسات الأهلية، بحضور لجنة الإشراف على عملية الانتخابات برئاسة مدير عامّ فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي.

