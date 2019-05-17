بالفيديو.. لاعب إيفرتون الإنجليزي في رحاب المسجد الحرام: أريد الاستمتاع بالمكان

علّق لاعب إيفرتون، كورت زوما، على زيارته لبيت الله الحرام، قائلًا: أريد قضاء معظم وقتي هنا والاستمتاع به قدر الإمكان.

وأضاف زوما، في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها المرة الثانية لكن تبدو كأنها الأولى، فعندما أتيت للمرة الأولى لم أستكشف كل شيء هنا؛ حيث أتيت حينئذٍ فقط لأداء العمرة وعدت إلى بلدي.

وتابع اللاعب: «هذه المرة لدي المزيد من الوقت مع أصدقائي وإخواني؛ فقد أنعم الله عليّ والحمد لله، أريد قضاء معظم وقتي هنا والاستمتاع به قدر الإمكان».

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كان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، استقبل لاعب مانشتر يونايتد «بول بوجبا»، ولاعب نادي إيفرتون كورت زوما، حيث أشاد اللاعبان بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورًا من فعالية الاستقبال وزيارة اللاعبين لمصنع كسوة الكعبة المشرفة.

يذكر أنَّ الأجهزة الأمنية والمرورية والتنظيمية، تشارك الجهات ذات الصلة في تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين طيلة شهر رمضان، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تسخير كامل الإمكانات الآلية والبشرية أمام الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها ليتمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وأكّدت القيادات الأمنية والمرورية والتنظيمية لأمن العمرة لهذا العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوقت سابق في مقر الأمن العامّ بمكة المكرمة، جاهزية كل الخطط التي تسهم في تحقيق الأمن والسلامة والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام خلال موسم العمرة.

وأشاروا إلى أنَّ الخطط جرى وضعها وفق خطوات علمية مدروسة مبنية على الاستفادة من خطط الأعوام السابقة ومعالجة كل الملاحظات الواردة مع تدعيم الإيجابيات وتعزيزها لتسهيل حركة تنقلات الزوار والمعتمرين وسهولة وصولهم إلى الحرم المكي الشريف من خلال استخدام وسائل النقل العامّ والنقل التردّدي.