السعودية اليوم / مصرع ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة تسلل شرق مدينة الحديدة



الحديدة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

لقي ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع تمركز قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد موقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني نجحت في إفشال محاولة تسلل لعناصر حوثية صوب مواقع قوات الجيش شرقي المحافظة.

وأشار الموقع إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تشن بشكل مستمر هجمات قتالية على مواقع قوات الجيش الوطني اليمني في أماكن متفرقة من الحديدة، تنتهي بالفشل، وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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