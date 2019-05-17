

المدينة المنورة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

أم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف.

وألقى معاليه كلمةً لقاصدي وزائري المسجد النبوي, استهلها بتهنئتهم بدخول شهر رمضان المبارك, وأن يجعل الجميع من عتقائه من النار المغفور لهم, وأن يجعلهم من المقبولين, وأن يعينهم على الصيام والقيام، وأن يجعله شهر عز وتمكين للإسلام والمسلمين، موصيًا أن على المسلم المسارعة والمبادرة لكل ما فيه خير في هذا الشهر المبارك.

وأكد معاليه وجوب التعاون بين الجميع في تحقيق الأمن والأمان والوقوف سدًا منيعًا ضد أعداء الدين, والحث على اتباع الدين الحنيف بوسطيته واعتداله، مُشيرًا إلى أن بيوت الله في الأرض أحب البقاع إلى الله، فهي مواضع رحمات تتنزل, وقرآن يتلى ويُرتل, وصلاة لله تقام, ودعاء وتسبيح للخالق يرتفع .

وأوضح الشيخ السديس أن ولاة الأمر - حفظهم الله - يولون عناية فائقة ورعاية دائمة بالحرمين الشريفين لخدمة القاصدين والزائرين، وتحقيق كافة الخدمات لراحتهم ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، فجزاهم الله خيرًا وجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة.

// انتهى //

00:14ت م

0223





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ السديس يؤم المصلين بالمسجد النبوي ويلقي كلمة توجيهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.