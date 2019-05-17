مصمم شعار صيف الباحة لـ “المواطن” : أشكر سمو أمير المنطقة لإنصافي

2019-05-17

متابعات الخليج 365- محمدالمقصّي- الباحة:

قال المصمم هيثم الغامدي في أول تصريح له تعليقاً على شعار صيف الباحة لهذا العام، والذي أثار حالة من الجدل “أولاً الحمد لله أحب أشكر والدتي التي وقفت معي ودعت لي، ثم أقدم الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود الذي أنصفني وهذا ما تعودناه منه”.

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وأضاف الغامدي، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” “أشكر جميع مَن وقف معي من الأقارب والأصحاب”.

وتابع قائلاَ: “أما بالنسبة لمن أساء لي أقول لهم إذا لم تتمنوا الخير لغيركم لن يأتيكم الخير”.

يُذكر أن أمير منطقة الباحة كان قد وجّه بتكوين لجنة متخصصة من مصممي الجرافيك المحترفين والفنانين التشكيليين من جامعة الباحة وتعليم الباحة وجمعية الثقافة والفنون، حيث توصلت اللجنة إلى أن الاختيار الذي تم مسبقاً من قبل إمارة المنطقة بشأن تصميم الشاب الغامدي، كان مبنياً على الموضوعية والحيادية بعيداً عن الاجتهادات وهو مكتمل الأركان الشكلية والموضوعية والقانونية لشعار مؤقت وليس دائماً.