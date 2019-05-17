تطور خطير.. إيران تزود ميليشيات عراقية بصواريخ لاستهداف قوات التحالف

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكّد مصدر أمني عراقي أن إيران زودت عدداً من الميليشيات العراقية بشحنات صواريخ لاستهداف قوات التحالف الدولي والسفارة الأمريكية في بغداد والشركات النفطية الغربية العاملة في مدن الجنوب.

وأضاف المصدر أن الصواريخ دخلت عبر ثلاثة منافذ حدودية بين العراق وإيران هي الشيب والشلامجة وزرباطية بشاحنات مُحمّلة بالمواد الغذائية ووصلت إلى مخازن الميليشيات في جرف الصخر، وفقاً لقناة “الحدث”.

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وتتصاعد المخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة تنطلق منه إيران بعيداً عن أراضيها ضد الولايات المتحدة.

وقال المصدر إنه سيتم نقل مجموعة منها إلى سوريا عبر الأنبار، مؤكداً أن الجيش العراقي لا يمتلك مثل هذه الصواريخ.

والميليشيات التي جهزت بالصواريخ الإيرانية هي ميليشيات حزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء والخراساني وجند الإمام بإشراف فالح الفياض رئيس هيئة الحشد ونائبه أبو مهدي المهندس وهادي العامري ونوري المالكي بعد تسلمهم الأوامر من قاسم سليماني قائد فيلق القدس ومحمدي آل صادق مستشار السفير الإيراني في العراق.

واستغلت إيران اتفاقية المنافذ الحدودية الجديدة التي أبرمها الرئيس الإيراني حسن روحاني مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والتي تقضي بمرور الشاحنات الإيرانية دون تفريغ حمولتها في المنافذ وخضوعها للتفتيش أو تحميل بضائعها بشاحنات عراقية ما جعل الطريق سالكاً أمام هذه الصواريخ.