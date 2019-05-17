فيديو.. محلل سياسي: إيران من توجه الميليشيات الحوثية للاعتداء على المملكة

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي أن إيران هي من توجه الميلشيات الحوثية للاعتداء على السعودية واستهداف اليمنيين في داخل اليمن.

وأضاف في مداخلة مع قناة الإخبارية، “أن المملكة منذ اليوم الأول للثورة الإيرانية عام 1979 كانت الدولة الوحيدة التي لم ترحب بهذه الثورة لأنها رأت فيها زعزعة لاستقرار المنطقة لأن منهجها في البداية قائم على التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار”.

مبدأ تصدير الثورة

وأضاف “أن إيران تعتمد على مبدأ تصدير الثورة، ولذلك فإن تصريحات نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير والتي أشارا بأصابع الاتهام إلى طهران في عملية استهداف مضختي النفط، فهذا تأكيد على الدور التخريبي لنظام الملالي في طهران.

وتابع العنزي أن الكل يعلم أن النظام الإيراني يدعم الميلشيات الإرهابية في المنطقة ويمولها وعلى رأسها ميلشيا الحوثي وحزب الله وكثير من الميليشيات التي لا حصر لها في المنطقة.

وأضاف “اليوم أمامنا إثبات على تورط إيران في ذلك وهو الهجوم على الدوادمي وعفيف حيث أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن هذا الهجوم في الحادث مباشرة”.

إيران تخلط الأوراق

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وختم الدكتور العنزي بقوله “إيران تريد خلط الأوراق فهي في وضع اقتصادي وسياسي مأزوم، وهي تحاول خلط الأوراق لرفع بعض الضغط الذي تمارسه واشنطن على إيران، خاصة أنه منذ انسحاب واشنطن من الملف النووي قبل عام فإيران تواجه ضغوط ومع مرور الأيام اتضح أن الإدارة الأمريكية حازمة في الضغط على إيران حتى تصل لمنطق العقل، وليس أمام إيران سوى أن تجلس للتفاوض أو أن تواجه المصير الذي لن يكون في صالحها.

يذكر أن نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان قال في وقت سابق إن ما قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمه مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية متابعات الخليج 365 اليمني كما يدعون.

أعمال إرهابية بأوامر طهران

وتابع الأمير خالد بن سلمان أن ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها نفذت اليوم الخميس عملية جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية بأنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

التحالف يدك معاقل الحوثي

وأكد التحالف أن الطلعات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، كما أكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميلشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب، ولن تتهاون قوات التحالف عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.