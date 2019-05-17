- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأرصاد تتوقع تقلبات جوية وأمطاراً غزيرة وسيولاً حتى نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية وأمطاراً غزيرة وسيولاً حتى نهاية الأسبوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت هيئة الأرصاد، تقلبات جوية تشمل هطول أمطار ربيعية قد تكون غزيرة وتصحب بجريان السيول ابتداءً من يوم الجمعة 2019/05/17 وحتى نهاية الأسبوع.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التوقعات تُشير إلى ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية الربيعية على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ومكة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق.
كما يتوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على فترات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تتوقع تقلبات جوية وأمطاراً غزيرة وسيولاً حتى نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.