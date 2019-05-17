الأرصاد تتوقع تقلبات جوية وأمطاراً غزيرة وسيولاً حتى نهاية الأسبوع

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت هيئة الأرصاد، تقلبات جوية تشمل هطول أمطار ربيعية قد تكون غزيرة وتصحب بجريان السيول ابتداءً من يوم الجمعة 2019/05/17 وحتى نهاية الأسبوع.

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وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التوقعات تُشير إلى ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية الربيعية على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ومكة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق.

كما يتوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على فترات.