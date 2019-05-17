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الغارديان: قاسم سليماني اجتمع بقادة الحشد وأمرهم بالاستعداد للحرب
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً نسبته إلى مصادر استخباراتية، تُؤكد أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني اجتمع في بغداد قبل ثلاثة أسابيع بقادة ميليشيات الحشد الشعبي، وأمرهم بالاستعداد للحرب، وفقاً لما تداولته قناة سكاي نيوز.
يُذكر أن البيت الأبيض، حذّر في وقت سابق نظام الملالي من ارتكاب أي حماقة في المنطقة متوعداً برد قاسٍ.
وقال البيت الأبيض في بيان له: “إذا قام الإيرانيون بأي فعل، فلن يكونوا سُعداء بنتائجه مشيراً إلى تصاعد الخطر الإيراني في المنطقة”.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت: إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة في تقييم مستوى الخطر المتصاعد من إيران.
في سياق متصل عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في عدم نشوب حرب مع أمريكا في ظل التصعيد الذي تقوم به إيران في المنطقة.
وقال ترامب خلال استقباله الرئيس السويسري اليوم في البيت الأبيض: نأمل ألا تندلع الحرب مع إيران.
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