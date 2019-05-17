شكرا لقرائتكم الجبير يبحث مع السفير الفرنسي القضايا الإقليمية والدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-17 الجبير يبحث مع السفير الفرنسي القضايا الإقليمية والدولية متابعات الخليج 365 - واس استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت. وناقش اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. Advertisements حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الدول الأوربية السفير معن حافظ، والمستشار بوزارة الخارجية إيهاب النجار.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث مع السفير الفرنسي القضايا الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.