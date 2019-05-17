شكرا لقرائتكم أسر قياديين لميلشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوب اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-16 أسر قياديين لميلشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوب اليمن متابعات الخليج 365 - واس دكت مدفعية الجيش اليمني اليوم الخميس أوكار وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وتركز القصف المدفعي على تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية في مناطق عدة غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأفاد موقع سبتمبر نت، الناطق باسم الجيش اليمني أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير طقم قتالي للميلشيا.

وفي ذات السياق أسرت قوات الجيش خلال تلك المواجهات عدداً من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، بينهم القياديين المدعوين أبي محمد المطهر، وأبي علي شرف الدين، مسؤولي تحشيد وإمداد الميلشيا.









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