شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يُوزِّع السلال الرمضانية في مخيمي الأزرق والزعتري بالأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وزَّع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الاردن ضمن محطته الرابعة في مخيمات اللجوء، (3167) سلة غذائية رمضانية على الاشقاء السوريين في مخيمي الأزرق والزعتري.

ويهدف فرع المركز بالأردن إلى تغطية كافة اللاجئين السوريين في مخيمي الأزرق والزعتري بالسلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، ويبلغ عددهم (111.019) شقيقاً سورياً، وذلك ضمن اهتمامات المملكة العربية السعودية بإيلاء الأشقاء السوريين عناية خاصة وتوفير احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.

ويواصل فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلسلة توزيعاته للسلال الغذائية ضمن هذا المشروع الهادف إلى تغطية (26634) أسرة سورية لاجئة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تشتمل السلة الغذائية على مواد غذائية متنوعة كالأرز والطحين والسكر والزيت والشاي والبقوليات والحبوب وخلافه.