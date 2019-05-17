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أمير مكة ومحافظ جدة يعزيان في الوزير الشاعر

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جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)

واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير سلطان بن سلمان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، آل الشاعر، وآل عزوز، وآل جليدان، في فقيدهم المستشار علي بن حسن الشاعر، وزير الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح الأربعاء الماضي. وصلي عليه المسجد النبوي، ودفن في مقابر بقيع الغرقد.

والفقيد والد الدكتور طلال، ومصطفى.

يذكر أن غداً (الجمعة) ثاني أيام العزاء في حي المساعدية بجوار مستشفى الملك فهد في مدينة جدة، وعلى جوال 0505615777.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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