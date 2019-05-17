شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ومحافظ جدة يعزيان في الوزير الشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)

واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير سلطان بن سلمان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، آل الشاعر، وآل عزوز، وآل جليدان، في فقيدهم المستشار علي بن حسن الشاعر، وزير الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح الأربعاء الماضي. وصلي عليه المسجد النبوي، ودفن في مقابر بقيع الغرقد.

والفقيد والد الدكتور طلال، ومصطفى.

يذكر أن غداً (الجمعة) ثاني أيام العزاء في حي المساعدية بجوار مستشفى الملك فهد في مدينة جدة، وعلى جوال 0505615777.