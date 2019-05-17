شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم عسير: اعتماد حركة القيادة المدرسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، حركة القيادة المدرسية للعام الدراسي القادم 1441/1440. اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، حركة القيادة المدرسية للعام الدراسي القادم 1441/1440. وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية سعيد آل منيف، أن الإجراء شمل 51 قائدا و82 وكيلا في قطاع البنين، و22 قائدة و56 وكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال، إضافة إلى إنهاء تكليف 11 قائداً وقائدة، فيما ستصل خطابات التكليف للمشمولين والمشمولات بالحركة على البريد الإلكتروني المسجل في نظام نور لطباعته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.



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