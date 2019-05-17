الجبير يناقش القضايا الإقليمية والدولية مع سفير ألمانيا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الخميس)، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو. استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الخميس)، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو. وناقش اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الدول الأوروبية السفير معن حافظ، والمستشار بوزارة الخارجية إيهاب النجار.



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