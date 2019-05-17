29 ألف وجبة فائض طعام المسجد الحرام في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة
رفعت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة 29 ألف وجبة من فائض طعام المسجد الحرام خلال 10 أيام من رمضان الحالي.
وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي لـ «مكة» أن إدراته استطاعت جمع وتوزيع فائض الوجبات على المساجد وموائد إفطار الصائمين لتتواكب مع رغبة المتبرع الأول بالوجبات، حفاظا على النعمة بعد جمعها من فائض الطعام في المسجد الحرام، مشيرا إلى أن جميع هذه المواقع التي جمع فائض الطعام منها سبق أن جرى التنسيق مع القائمين عليها حول طريقة الجمع والاتصال المبكر واستلام الطعام الذي ينقل إلى مطبخ الجمعية ويعاد توزيعه في عبوات وتسخينه وحفظه بشكل مناسب.
وبين أن هناك قوة عاملة خلال الموسم مكونة من 256 شخصا من الجنسين مدربين ويؤدون أدوارهم بكل احترافية وفي أوقات قياسية، منوها إلى أن أهم أهداف الجمعية تتلخص في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة وإيصال الفائض من الطعام إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة، فضلا عن ما له من أجر ومثوبة من الله عز وجل في حفظ الطعام بدلا من أن يطرح في مرمى النفايات.
ولفت إلى أن جمع الطعام بالتنسيق مع شركاء النجاح من خلال الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الساحات ولجنة الظواهر السلبية الخاصة بالأبواب ولجنة السقاية والرفادة والجهات الخيرية المنفذة لمشروع إفطار صائم بالحرم.
جمع الفائض:
10,941 قطعة مشكلة من مصادرات إدارة الساحات
7,495 قطعة مشكلة من مصادرات لجنة الظواهر السلبية
20,430 قطعة مشكلة من فائض الجهات الخيرية بالساحات
201 قطعة مشكلة من مصادرات لجنة السقاية والرفادة
مواقع جمع فائض الطعام:
- 5 مواقع في الساحة الشرقية
- 4 مواقع باب الملك عبدالعزيز
- 4 مواقع باب 84
- موقعان توسعة الملك عبدالله
مواقع سيارات جمع الفائض:
- الشبيكة
- مدخل أجياد
- الساحة الشرقية
فريق العمل المشارك:
- 4مشرفين
- موثقان
- 84رجلا
- 166امرأة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.