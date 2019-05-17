قياس يعقد ورشة عمل مصححي اختبارات TIMSS

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب ورشة عمل مصححي اختبارات الــTIMSS.

واستهدفت الورشة تدريب بعض المختصين بالرياضيات والعلوم من التعليم العالي والعام، على تصحيح إجابات طلاب الصفين الرابع والثامن في الرياضيات والعلوم باللغتين العربية والإنجليزية، كما هدفت إلى تصحيح إجابات طلاب المملكة على الأسئلة الإنشائية في اختبارات

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الـ TIMSS 2019، والتي طبقتها الهيئة ممثلة بمركز «قياس» خلال الفترة من 4 إلى 5 شعبان الماضي، في 434 مدرسة على مستوى المملكة.

وناقشت الورشة عددا من المحاور، منها التعريف برسالة المركز ودوره في التقويم، والتعريف بدراسة TIMSS ونتائج المملكة السابقة، وشرح أدلة التصحيح لاختبارات TIMSS 2019، وكذلك توزيع المشاركين على الأسئلة الإنشائية للاختبار، والتدريب على استخدام أدلة التصحيح، وكيفية ضمان التطابق وموثوقيتها، إضافة إلى التدريب العملي على الدخول على الروابط والبدء بالتصحيح داخل إدارة التصحيح.

وتعنى دراسة الـ TIMSS، بالدراسات الدولية العالمية لتقييم الاتجاهات في مدى تحصيل الطلاب والطالبات في مادتي الرياضيات والعلوم، حيث تسعى معظم نظم التعليم في العالم للمشاركة في هذه الدراسات والاختبارات، إما بهدف إبراز تميز النظام التعليمي فيها أو تقويمه للاطلاع على مستوى أدائه رغبة منها في مواكبة الدول المتفوقة في هذا المجال، كما تعد الدراسة إحدى الدراسات العالمية التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، بهدف الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط.