إفطار رمضاني تحت الغيوم الماطرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فضل عدد من أهالي مدينة أبها وزوارها الاستمتاع بوجبة الإفطار الرمضاني وسط الحدائق والمتنزهات والمطلات التي تحف المدينة من كل اتجاهاتها، في وقت زادت فيه الأجواء الباردة وزخات المطر والبرد التي تشهدها أبها وضواحيها منذ اليوم الأول من رمضان من جماليات تلك المدينة التي اجتمعت فيها روحانية الشهر الكريم، ولحظات الإفطار الرمضاني في الهواء الطلق وتحت قبة الغيمة الماطرة.

ويجتمع الأهالي حول موائد إفطارهم مستمتعين بأجواء أبها، فيما واصلت الأمطار هطولها على محافظات ومراكز شمال المدينة مساء أمس مصحوبة بزخات البرد، شملت مرتفعات السودة ومركزي بللحمر وبللسمر ومحافظة تنومة والنماص وبيشة.