الجبير يستقبل سفراء المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، ومبعوث أفريقيا والبحر الأحمر بوزارة خارجية المملكة المتحدة جوليان رايلي والوفد المرافق لهما. كما استقبل عادل الجبير، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.وجرى خلال الاستقبالات مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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