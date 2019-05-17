«إطعام» توزع 4 ملايين وجبة في 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة في جدة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية للطعام «إطعام»، واطلع على أعمالها خلال 2018، ومن أبرزها توزيع نحو 4 ملايين وجبة على مستوى المملكة، منها مليون في جدة، فيما يتولى توزيع الوجبات قرابة 3600 متطوع ومتطوعة.

كما استمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن دور إطعام في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وجمع الزائد من الطعام وإيصاله إلى المستفيدين، وإيجاد فرص عمل جديدة وتأهيل وتدريب عدد من أبناء الأسر المستفيدة، وتحفيز جميع فئات المجتمع على العمل التطوعي، والارتقاء بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية، إضافة لبناء وتفعيل الشراكات المتميزة في هذا الجانب.