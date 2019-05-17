الشورى يطالب الإسكان بإعلان عدد المنتجات المسلمة فعليا للمواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الاثنين المقبل على مطالبة وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلمة فعليا للمواطنين ضمن برنامج «سكني»، وما لم يسلم وأسباب عدم التسليم، والعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
كما يصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك، ومن أبرزها مطالبة الجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030، وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
وخلال الجلسة التي يعقدها الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438/1439، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
وخلال الجلسة العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بعد ذلك يصوت على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.
أبرز مطالبات الخطوط الحديدية
- تطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة
- استخدام قطارات متطورة وسريعة
- تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام)
- مضاعفة أعداد الركاب وزيادة الإيرادات
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