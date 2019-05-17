القيادة تهنئ النرويج بذكرى يوم الدستور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملك مملكة النرويج الملك هارالد الخامس بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك النرويج بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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