باعشن تعيد جيل الايباد لمسرح العرائس بجدة التاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

جذبت فعالية مسرح العرائس بمهرجان مسك جدة التاريخية العشرات من الأطفال تباعا لترك أجهزة الايباد والتسمر أمام المسرح بتركيز كامل للاستمتاع بقصص زمان بنكهة ولهجة حجازية.

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مها باعشن كاتبة ومصممة المسرح ومؤلفة القصة أفادت بأنها مع فريقها المكون من ستة أفراد تقدم يوميا 15 عرضا مدة كل منها 10 دقائق، يحكي فيها الأطفال الجداويين بعض القصص من ماضي جدة الجميل لطفلتهم وبمشاركة قطة.

وبينت باعشن أن الفكرة الأساسية من الفعالية تبسيط مادة التاريخ للأطفال وتقديمها بطابع كوميدي يحكي قصص أبواب جدة وسبب تسميتها بجدة، والألعاب القديمة والحرف بطابع كوميدي، مشيرة إلى أن العرض تم إعداده منذ وقت مبكر، ويعد من الفعاليات المحببة عند الصغار الذين ابتعدوا عن هذا الفن الأصيل الذي كان مسليا لنا عندما كنا صغار.

ولفتت إلى أن الإقبال كبير وفاق المتوقع مع إحساس الصغار بمشاهدة العرائس مجسمة، مبينة أن العرائس والمسرح صمموا في جدة، كما أن المسرح يتنقل من مكان لآخر، إضافة إلى تغيير القصص بحسب الفعاليات، مثل اليوم العالمي للدفاع المدني والبرامج الصحية.