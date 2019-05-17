أمانة عسير تطلق منظومة الإشعارات الالكترونية الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها دشن أمير منطقة عسير تركي بن طلال أمس خدمة الإشعارات الالكترونية الذكية (الرقابة الكفي)، التي أطلقتها أمانة المنطقة أخيرا، وذلك بحضور أمين عسير الدكتور وليد الحميدي. وأوضح الحميدي أن هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها الأمانة، ممثلة بإدارة تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية، ستتيح للمراقبين إنهاء مهام أعمالهم كافة بشكل الكتروني من موقع البلاغ، وذلك بعد دعم جميع مراقبي الأمانة بالأجهزة اللوحية وملحقاتها بجانب تدريبهم وتهيئتهم لأداء مهام أعمالهم على الوجه المطلوب، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز الشفافية و رفع كفاءة الموظف، إضافة إلى سرعة إنهاء الموظف لمهام عمله.



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