السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بيشة بدأت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة أمس، القبول في 13 برنامجا (ماجستير، دبلوم عال) في 5 كليات هي التربية، الآداب، الأعمال، الهندسة، الحاسبات وتقنية المعلومات للعام الجامعي 1440 - 1441، وذلك من 11 رمضان إلى 15 شوال، عبر البوابة الالكترونية للعمادة، وذلك بحسب ما أوضحه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح الشمراني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء القبول للدراسات العليا بجامعة بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.