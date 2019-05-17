الصحة: لا أمراض وبائية بين المعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن أي أمراض وبائية بين المعتمرين، وأن الوضع الصحي مطمئن.

وأوضحت أنها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي الشريف، مبينة أن الخطة الوقائية التي أعدتها لموسم عمرة رمضان 1440 تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي، ويشمل ذلك حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين ضد الحمى الشوكية في العاصمة المقدسة والإنفلونزا الموسمية للفئات المستهدفة.

وتنفذ الصحة في منطقة مكة منذ بداية رمضان خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين، وتسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمتهم على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية.

مستشفيات مكة خلال العشرة الأوائل من رمضان

استقبلت أقسام الطوارئ 28690

الذين جرى تنويمهم بالمستشفيات 1755

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عدد الحالات 13814

عملية طارئة 369

حالات مناظير 134

استقبلت العيادات الخارجية 19618

عمليات جراحية مجدولة 108

استقبال حالات ولادة 360

حالات غسيل كلى2209