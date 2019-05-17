إطلاق فعالية ابن الهيثم «رمضان وخفايا القمر» في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تطلق أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم فعالية «رمضان وخفايا القمر: رحلة من الظلام إلى النور مع الحسن بن الهيثم».
وتهدف الفعالية إلى تمكين الزوار للتفكر في أسرار القمر والكون الرحيب وإبراز بعض إسھامات العصر الذھبي للحضارة الإسلامية في تطور العلوم، وعلى رأسھا إسھامات عالم البصريات الحسن بن الھيثم الذي يعد رائدا من رواد التفكير العلمي وذا باع في علم البصريات والضوء والرؤية، وذلك بأسلوب تفاعلي ممتع يناسب جميع الأعمار.
وتحتوي الفعالية على عدد من الأنشطة التفاعلية الشائقة التي تعرض تجارب ابن الھيثم في علم البصريات والضوء وبعض من الألغاز المتعلقة بالقمر التي شغلت العلماء منذ قرون، بما في ذلك عروض حية وأفلام قصيرة وألعاب ومعروضات تفاعلية، وورش عمل من شأنھا تعريف الزائرين بأعمالها وتجسيدھا على أرض الواقع، وربط منھجية ابن الھيثم العلمية بإيجاد حلول للتحديات المعاصرة.
كما تركز الفعالية في الوقت نفسه على الجانب التعليمي والتثقيفي الترفيھي، حيث تقدم التجارب والعروض التفاعلية التعليمية في أسس علم الضوء والإدراك البصري وحركة القمر وتغير أطواره، وتحكي العروض المسرحية المصاحبة قصص الحياة في منطقتنا في القرن الحادي عشر الميلادي الذي يعد العصر الذھبي للحضارة الإسلامية.
وتتضمن الأنشطة ألعابا تفاعلية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي وأنواعا مختلفة من التحديات المناسبة لمختلف الفئات العمرية بدءا من سن السادسة.
يذكر أن الفعالية ستعرض جميع المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم استقبال الزوار من اليوم الـ 12 حتى الـ 29 من شھر رمضان، من الساعة 9:30 مساء إلى الثانية صباحا بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية.
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