إطلاق سراح 146 سجينا شملهم العفو بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول رمضان، وبمتابعة حثيثة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، أطلقت مديرية سجون المنطقة سراح 146 سجينا من سجناء الحق العام.

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وأوضح المنسق الإعلامي في الإمارة أن لجان العفو بالمنطقة ما زالت مستمرة بأعمالها حيال تطبيق تعليمات العفو الكريم على قضايا السجناء التي ترد تباعا من المحاكم الشرعية وجهات التنفيذ لدراستها وتطبيق تعليمات العفو بشأنها.

ولفت إلى أن لجنة العفو المركزية بالمنطقة ولجان العفو الفرعية بالمحافظات باشرت أعمالها بتوجيه من أمير المنطقة فور وصول الأمر الملكي الكريم حرصا من الجميع على أن يكون إطلاق سراح النزلاء في الوقت المحدد لذلك.

ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.