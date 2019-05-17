مصورات جوية للتحقق من التعدي على الأراضي الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، خلال لقائه أمس رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز الصعب وعددا من المتخصصين في الهيئة، أوجه التعاون فيما يخص توفير منظومة تقنية تتيح إجراء مصورات جوية لـ «نزاهة» عند التحري والتحقق من حالات التعدي على الأراضي والممتلكات الحكومية. ويأتي ذلك تنفيذا للتعليمات وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، القاضية بوجوب المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها ومنع الإحداث فيها وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وبحث الجانبان مراجعة الأهداف المشتركة بين الهيئتين في سبيل حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب للخروج بتصور مشترك يخدم المصلحة العامة.

حضر اللقاء نائب مكافحة الفساد عبدالمحسن المنيف، ونائب حماية النزاهة الدكتور بندر أباالخيل وعدد من المتخصصين، فيما حضره من هيئة المساحة نائب الرئيس الدكتور بندر المسلماني ومدير عام مركز المعلومات المساحية أحمد الوسيدي.