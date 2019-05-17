فيفا يعاقب أندرلخت بسبب لاعبين قصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس تغريم نادي أندرلخت البلجيكي 200 ألف فرنك سويسري «198 ألف دولار» بسبب انتهاك قواعد انتقالات اللاعبين في صفقات اللاعبين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

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وأوضح الفيفا أن أندرلخت انتهك القواعد في صفقات أربعة لاعبين قاصرين، كما ارتكب الاتحاد البلجيكي للعبة انتهاكات أيضا وفرضت عليه غرامة قيمتها 230 ألف فرنك سويسري.

وأشار الفيفا إلى أنه جرى أخذ تعاون أندرلخت مع التحقيقات في الحسبان لدى فرض العقوبة.

وكانت أندية أخرى، منها تشيلسي الإنجليزي، قد عوقبت بالحرمان من التعاقد مع لاعبين لفترة بسبب انتهاكات مشابهة، وإن كانت على نطاق أوسع.