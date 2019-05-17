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فيفا يعاقب أندرلخت بسبب لاعبين قصر

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس تغريم نادي أندرلخت البلجيكي 200 ألف فرنك سويسري «198 ألف دولار» بسبب انتهاك قواعد انتقالات اللاعبين في صفقات اللاعبين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

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وأوضح الفيفا أن أندرلخت انتهك القواعد في صفقات أربعة لاعبين قاصرين، كما ارتكب الاتحاد البلجيكي للعبة انتهاكات أيضا وفرضت عليه غرامة قيمتها 230 ألف فرنك سويسري.

وأشار الفيفا إلى أنه جرى أخذ تعاون أندرلخت مع التحقيقات في الحسبان لدى فرض العقوبة.

وكانت أندية أخرى، منها الإنجليزي، قد عوقبت بالحرمان من التعاقد مع لاعبين لفترة بسبب انتهاكات مشابهة، وإن كانت على نطاق أوسع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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