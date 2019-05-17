السيتي يترقب حكم الاتحاد الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنهى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» التحقيق الذي أجراه في الشؤون المالية لنادي مانشستر سيتي، وأحال النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى الغرفة القضائية لإصدار الحكم.
وذكر يويفا أمس أن التحقيق الذي بدأ في مارس كان في «انتهاكات محتملة لقواعد اللعب المالي النظيف التي تم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة».
وكشفت منصة «تسريبات كرة القدم» مستندات تظهر رسائل الكترونية داخلية ومستندات من سيتي، والتي تكشف كيف خدعوا الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقواعد المالية.
وذكر مانشستر سيتي الذي يمكنه أن يحقق ثلاثية محلية إنجليزية من خلال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي غدا، أن مسؤوليه يشعرون بخيبة أمل ولكنه للأسف لم يتفاجأ من بيان اليويفا.
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