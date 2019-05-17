الموافقة على دمج «الأول» في «ساب» وزيادة رأسمال البريطاني 37%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي كل من البنك الأول وبنك ساب في اجتماعها على شروط وأحكام عملية اندماج البنكين، فيما أقرت عمومية «ساب» زيادة رأسمال البنك 37% إلى 20.5 مليار ريال. ووافق الأعضاء على عملية دمج البنك الأول في بنك ساب من خلال إصدار 0.48 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك الأول، وفقا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين البنكين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة رأسمال ساب بنسبة 37% إلى 20.5 مليار ريال. وسيزيد رأسمال بنك ساب من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي البنك الأول وذلك لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب، وسيزيد عدد أسهم بنك ساب من 1,5 مليار سهم إلى 2,05 مليار سهم، وسيصدر 0.48 سهم جديد في بنك ساب مقابل كل سهم من أسهم البنك الأول، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول عند نفاذ قرار الاندماج، والمقيدين في سجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.



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