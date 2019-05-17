محمد بن مسعود - الدمام - قدم واجب العزاء في منزل الفقيد بالمدينة المنورة نقل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الفريق علي بن حسن الشاعر. وقام الأمير سلطان بن سلمان اليوم بزيارة عزاء لمنزل الفقيد لنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- سائلاً الله للفقيد الرحمة والمغفرة وجنات النعيم. فيما عبر ذوو الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو الأمير سلطان بن سلمان على تعزيتهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على مقامه الكريم، سائلين الله أن لا يريهم مكروهاً في عزيزٍ لديهم. "سلطان بن سلمان" ينقل تعازي خادم الحرمين في وفاة علي الشاعر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-17 نقل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الفريق علي بن حسن الشاعر. وقام الأمير سلطان بن سلمان اليوم بزيارة عزاء لمنزل الفقيد لنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- سائلاً الله للفقيد الرحمة والمغفرة وجنات النعيم. فيما عبر ذوو الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو الأمير سلطان بن سلمان على تعزيتهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على مقامه الكريم، سائلين الله أن لا يريهم مكروهاً في عزيزٍ لديهم. Advertisements 17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440 12:44 AM قدم واجب العزاء في منزل الفقيد بالمدينة المنورة قدم واجب العزاء في منزل الفقيد بالمدينة المنورة نقل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الفريق علي بن حسن الشاعر. وقام الأمير سلطان بن سلمان اليوم بزيارة عزاء لمنزل الفقيد لنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- سائلاً الله للفقيد الرحمة والمغفرة وجنات النعيم. فيما عبر ذوو الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو الأمير سلطان بن سلمان على تعزيتهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على مقامه الكريم، سائلين الله أن لا يريهم مكروهاً في عزيزٍ لديهم. ، "سلطان بن سلمان" ينقل تعازي خادم الحرمين في وفاة علي الشاعر ،

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