، وصول شحنة لحوم من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لقطاع غزة ،

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وصلت إلى قطاع غزة أمس شحنة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين.
وتم تسليم الشحنة عبر منفذ رفح الحدودي للجهة المستلمة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.
يُذكر، أن هذه اللحوم تصل إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خُصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة .
وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني .
وصول شحنة لحوم من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لقطاع غزةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-17
وصلت إلى قطاع غزة أمس شحنة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين.
وتم تسليم الشحنة عبر منفذ رفح الحدودي للجهة المستلمة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.
يُذكر، أن هذه اللحوم تصل إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خُصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة .
وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني .
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
12:36 AM
تسليم الشحنة عبر منفذ رفح الحدودي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
وصلت إلى قطاع غزة أمس شحنة من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تتضمن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة مقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين.
وتم تسليم الشحنة عبر منفذ رفح الحدودي للجهة المستلمة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.
يُذكر، أن هذه اللحوم تصل إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خُصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة .
وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار قد أوضح في تصريح سابق أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني .
، وصول شحنة لحوم من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لقطاع غزة ،
المصدر : الخليج 365
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