، بثلاثية.. الهلال يحقق وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ،

- 1/2
- 2/2
تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الشباب بنتيجة 3-2 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يحافظ الهلال على وصافة الترتيب برصيد ٦٩ نقطة.
أحرز (قوميز) هدف الهلال الأول عند الدقيقة الثامنة من مقصية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الشباب كهدف هلالي أول.
وفي الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني أضاف (جيوفينكو) الهدف الهلالي الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء. وقبل أن يقلص (سيبا) الفارق للشباب محرزاً الهدف الأول عند الدقيقة 67.
وفي الدقيقة 88 عادل عبدالمجيد الصليهم النتيجة للشباب. قبل أن يحرز (قوميز) هدف التفوق الهلالي عند الدقيقة 90 محققاً الفوز لفريقه.
بثلاثية.. الهلال يحقق وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمانعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-05-17
تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الشباب بنتيجة 3-2 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يحافظ الهلال على وصافة الترتيب برصيد ٦٩ نقطة.
أحرز (قوميز) هدف الهلال الأول عند الدقيقة الثامنة من مقصية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الشباب كهدف هلالي أول.
وفي الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني أضاف (جيوفينكو) الهدف الهلالي الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء. وقبل أن يقلص (سيبا) الفارق للشباب محرزاً الهدف الأول عند الدقيقة 67.
وفي الدقيقة 88 عادل عبدالمجيد الصليهم النتيجة للشباب. قبل أن يحرز (قوميز) هدف التفوق الهلالي عند الدقيقة 90 محققاً الفوز لفريقه.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
12:49 AM
حرم الشباب من التأهل الآسيوي ووضع الأهلي في الملحق
تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الشباب بنتيجة 3-2 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يحافظ الهلال على وصافة الترتيب برصيد ٦٩ نقطة.
أحرز (قوميز) هدف الهلال الأول عند الدقيقة الثامنة من مقصية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الشباب كهدف هلالي أول.
وفي الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني أضاف (جيوفينكو) الهدف الهلالي الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء. وقبل أن يقلص (سيبا) الفارق للشباب محرزاً الهدف الأول عند الدقيقة 67.
وفي الدقيقة 88 عادل عبدالمجيد الصليهم النتيجة للشباب. قبل أن يحرز (قوميز) هدف التفوق الهلالي عند الدقيقة 90 محققاً الفوز لفريقه.
، بثلاثية.. الهلال يحقق وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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