محمد بن مسعود - الدمام - قدم الأمير الوليد بن طلال (عضو شرف نادي الهلال) التهاني للنصر نظير حصوله على لقب الدوري السعودي لكرة القدم. وقال الوليد مغرداً: "أهنئ النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي. وأنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم!. الوليد بن طلال يهنئ النصر ويتبرع بمليون ريال للفريق أحمد سرور الخليج 365 2019-05-17 قدم الأمير الوليد بن طلال (عضو شرف نادي الهلال) التهاني للنصر نظير حصوله على لقب الدوري السعودي لكرة القدم. وقال الوليد مغرداً: "أهنئ النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي. وأنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم!. Advertisements 17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440 12:44 AM قدم الأمير الوليد بن طلال (عضو شرف نادي الهلال) التهاني للنصر نظير حصوله على لقب الدوري السعودي لكرة القدم. وقال الوليد مغرداً: "أهنئ النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي. وأنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم!. ، الوليد بن طلال يهنئ النصر ويتبرع بمليون ريال للفريق ،

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