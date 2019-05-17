، شمس النصر تشرق من جديد.. "العالمي" بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان ،

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تصوير: ماجد البقمي
توج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (اللقب الاستثنائي) بعد أن حقق فوزاً ثميناً في ختام الجولة 30 والأخيرة على نظيره الباطن 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة).
النصر تقدم في الشوط الثاني بهدف لهداف الدوري والنصر ( التاريخي ) المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.
وفي الشوط الثاني عدل لاعب الباطن زياد العونلي النتيجة للباطن عند الدقيقة 53، لكن حمدالله (34 هدفاً - الهداف التاريخي للدوري السعودي) لم يمهل الحزن النصراوي سوى ثلاث دقائق ليسجل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 56 وبذلك أنهى أحلام الهلال بالحفاظ على اللقب وتتويج ( العالمي ) باللقب الاستثنائي.
شمس النصر تشرق من جديد.. "العالمي" بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمانأحمد سرور الخليج 365 2019-05-17
تصوير: ماجد البقمي
توج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (اللقب الاستثنائي) بعد أن حقق فوزاً ثميناً في ختام الجولة 30 والأخيرة على نظيره الباطن 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة).
النصر تقدم في الشوط الثاني بهدف لهداف الدوري والنصر ( التاريخي ) المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.
وفي الشوط الثاني عدل لاعب الباطن زياد العونلي النتيجة للباطن عند الدقيقة 53، لكن حمدالله (34 هدفاً - الهداف التاريخي للدوري السعودي) لم يمهل الحزن النصراوي سوى ثلاث دقائق ليسجل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 56 وبذلك أنهى أحلام الهلال بالحفاظ على اللقب وتتويج ( العالمي ) باللقب الاستثنائي.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
12:30 AM
بـ70 نقطة وهداف الدوري "حمدالله" يكسر الأرقام وأبقى الهلال وصيفاً
تصوير: ماجد البقمي
توج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (اللقب الاستثنائي) بعد أن حقق فوزاً ثميناً في ختام الجولة 30 والأخيرة على نظيره الباطن 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (الدرة).
النصر تقدم في الشوط الثاني بهدف لهداف الدوري والنصر ( التاريخي ) المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.
وفي الشوط الثاني عدل لاعب الباطن زياد العونلي النتيجة للباطن عند الدقيقة 53، لكن حمدالله (34 هدفاً - الهداف التاريخي للدوري السعودي) لم يمهل الحزن النصراوي سوى ثلاث دقائق ليسجل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 56 وبذلك أنهى أحلام الهلال بالحفاظ على اللقب وتتويج ( العالمي ) باللقب الاستثنائي.
، شمس النصر تشرق من جديد.. "العالمي" بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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