، بعدما أثار جدلاً واسعاً.. "إمارة الباحة": شعار الصيف اختارته لجنة متخصصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن التصميم مكتمل الأركان الشكلية.. والاختيار التزم بالموضوعية والحيادية

أكدت إمارة الباحة أن إعادة اختيار شعار صيف الباحة المثير للجدل كان بعد دعوة لجنة متخصصة من عدة جهات، التي أكدت موضوعية وحيادية ما وقع عليه اختيار إمارة المنطقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إمارة الباحة في بيانٍ لها أنه على ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية حول اختيار شعار صيف الباحة 1440هـ، وحرصاً من سمو أمير المنطقة - حفظه الله - نحو موضوعية ودقة الاختيار فتم دعوة لجنة متخصصة مكونة من نخبة من مصممي الجرافيك المحترفين والفنانين التشكيليين من جامعة الباحة، وكذلك تعليم الباحة، وجمعية الثقافة والفنون.

وأضافت: توصلت اللجنة إلى أن الاختيار الذي تم مسبقاً من قبل إمارة المنطقة كان مبنياً على الموضوعية والحيادية بعيداً عن الاجتهادات، وهو مكتمل الأركان الشكلية والموضوعية والقانونية لشعار مؤقت وليس دائماً.

ومن ناحيته، أكد مدير عام المهرجانات والاحتفالات أن الإعلام شريك أساسي في منظومة العمل الصيفي، مما يجعلنا نتطلع إلى موضوعية الطرح بعيداً عن الانطباعات الشخصية.

يذكر أن التصميم الفائز قد أثار استياءً واسعاً على شبكات التواصل، حيث أكد المغردون أن التصميم لا يتناسب مع حجم الاستعدادات للصيف ومكانة المنطقة السياحية، متسائلين عن آلية اختيار الشعار والتي شكك بعضهم بمحاباة الشعار الفائز.

وسارع العديد من المصممين بنشر تصاميمهم والتي شاركوا بها في المسابقة، مؤكدين أن الفارق كبير بين التصاميم المستبعدة والتصميم الذي تم اختياره بمميزات يجهلونها.بعد الاستياء الواسع من شعار "صيف الباحة".. أمير المنطقة يوجّه بالتحقيق شعار "صيف الباحة".. تفاصيل جديدة بعد توجيه أمير المنطقة بالتحقيق بعد توجيه أمير الباحة.. تبرئة شعار "صيف الباحة" من المخالفات