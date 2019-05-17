، بالصور.. إزالة بسطات مُخالفة تبيع مستلزمات العُمرة في السيل الكبير شمال الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثارت مُستخدمي الطريق والذين طالبوا الجهات المختصة بوضع حد لها

أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية السيل الكبير الفرعية، عددًا من البسطات العشوائية المخالفة، التي تبيع مستلزمات العمرة بنطاق خدمات الفرع، وبالقرب من ميقات قرن المنازل، ضمن جهودها الرقابية.

ويُشكل وجود تلك البسطات المُخالفة والتي يباشر البيع من خلالها وافدون مخالفون، إرباكًا لحركة السير، وأنها أثارت استياء الكثير من مُستخدمي الطريق والذين طالبوا الجهات المختصة بوضع حد لها.

ويواصل مراقبو الفرع الوجود من خلال الفرق الرقابية لمتابعة تلك البسطات المخالفة وعدم عودتها.