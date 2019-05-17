، "رمضان أمان" ينطلق للعام الثاني بتبوك لتوعية سائقي المركبات بالسلامة المرورية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتوزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار في أكثر المناطق حيوية وازدحامًا

انطلق مشروع "رمضان أمان"، اليوم الخميس، بمنطقة تبوك للمرة الثانية على التوالي للعام١٤٤٠هـ، والذي يشارك به نخبة من متطوعي تبوك من أجل إيصال رسائل توعوية مرورية لسائقي المركبات من خلال توزيع أكثر من 12000 وجبة إفطار في أكثر المناطق حيوية وازدحامًا.

وفي التفاصيل، قال مدير المشروع بمدينة تبوك خالد البدير:"إننا نسعى في مشروع (رمضان أمان) إلى نشر الرسالة التوعوية بأهمية السلامة المرورية في شهر رمضان، من خلال توزيع وجبات جافة عند إشارات المرور قبل وقت الغروب معززة برسائل توعوية مرورية تُسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، مبينًا أنه يُسهم في هذا المشروع جميع فئات المجتمع.

وأشار "البدير" إلى أن مؤسسة شباب خير أمة هي المنفذ العام للمشروع في المملكة، منوهًا بأن للإعلام دورًا لافتًا في نجاح المشروع وإيصال الرسالة المستهدفة منه.

وأشاد مشرف نادي الفيصل الموسمي محسن أحمد الشعلاني بجهود فريق مشروع ( رمضان أمان) قائلاً: إنه مشروع توعوي، يهدف إلى سلامة السائقين قبل موعد الإفطار من خلال توزيع وجبات إفطار خفيفة عليهم قبل وقت الإفطار وإلى تعويد المتطوعين على الأعمال الخيرية.

ورحب عضو مجلس إدارة جمعية حفظ النعم بتبوك نمر أبو ظهير، بدوره بفريق وقف شباب "خير أمة" في مشروع رمضان أمان للعام الثاني على التوالي في تبوك الورد بالمشاركة مع نِعم الجمعية الخيرية لحفظ النعم بتبوك والإدارة العامة للمرور بتبوك.

ورحب مدير المشروع "خالد البدير" بالراغبين في المشاركة بالأعمال التطوعية وذلك بالتسجيل عبر هذا الرابط: http://ramadanaman.com/intro.php