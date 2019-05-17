محمد بن مسعود - الدمام - تلقى إبراهيم محمد خضير التهاني والتبريكات وذلك بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص العلاقات العامة من جامعة أم القرى. وكان خضير قد قدم بحثًا تكميليًا للتخرج عنوانه "دور مواقع التواصل الاجتماعي في التثقيف الديني لدى طلاب جامعة أم القرى" وعلى إثره نال درجة الماجستير. "خضير" يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16 تلقى إبراهيم محمد خضير التهاني والتبريكات وذلك بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص العلاقات العامة من جامعة أم القرى. وكان خضير قد قدم بحثًا تكميليًا للتخرج عنوانه "دور مواقع التواصل الاجتماعي في التثقيف الديني لدى طلاب جامعة أم القرى" وعلى إثره نال درجة الماجستير. Advertisements 16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440 11:28 PM تلقى إبراهيم محمد خضير التهاني والتبريكات وذلك بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص العلاقات العامة من جامعة أم القرى. وكان خضير قد قدم بحثًا تكميليًا للتخرج عنوانه "دور مواقع التواصل الاجتماعي في التثقيف الديني لدى طلاب جامعة أم القرى" وعلى إثره نال درجة الماجستير. ، "خضير" يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى ،

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