مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 11 الحادية عشر كاملة بجودة HD – دراما سعودية

ينافسُ النجم السعودي ناصر القصبي بمسلسله "العاصوف 2" الذي يشاركُ للمرةِ الثانية في السباق الرمضاني، بعد أنّ حقّق نجاحًا باهرًا في الجزء الأول رمضان العام الماضي، وهو ضمن المسلسلات الخليجية ذات الحضور والثقل الدرامي والفني.

ونعرضُ لكم اليوم الخميس، حصريًا الحلقة 11 الحادية عشر كاملةً بجودةٍ عالية وفائقة الدقة HD، من المسلسل الأكثر متابعةً ومشاهدةً في العالم العربي، بعد أنْ كسب ثقة الجمهور وحاز على اهتمامهم ونال إعجابهم.

الحلقة 11 من مسلسل العاصوف هنــا

ويقود النجم السعودي القدير ناصر القصبي بطولة مسلسل "العاصوف 2"، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع نجوم الشاشة الخليحية، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح، وآخرين.

وتدورُ أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني، في حقبة الثمانينات وما حملته بين طياتها من تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّرات على المجتمع السعودي.