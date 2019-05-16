تدشين مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان

دشن مكتب الدعوة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لتفطير الصائمين في باكستان لعام 1440هـ.

وجرى التدشين، مساء اليوم، في جامع الملك فيصل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي والملاحق ومديري المكاتب السعودية التابعة للسفارة، ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، وعدد من المسئولين الباكستانيين والعلماء والمشايخ، ومشاركة المئات من عامة الشعب الباكستاني.

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وقال السفير المالكي: إن مشروع تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع، التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامتها في شهر رمضان في عدد من الدول، ومنها جمهورية باكستان، مؤكدًا أنه رغم كل المشاغل فإنه لا يُلهي الملك سلمان أي عمل عن فعل الخير وعن التوجيه به.

وأضاف أنه لمس من الباكستانيين المشاركين في مائدة الإفطار كل الشكر والتقدير للملك سلمان وسمو ولي العهد.

وأوضح مدير مكتب الدعوة في باكستان متعب بن محمد الجديعي أن مشروع تفطير الصائمين الذي تم تدشينه اليوم من إسلام أباد سيستمر في جميع أقاليم ومدن باكستان طيلة شهر رمضان بتوجيهات ومتابعة وإشراف مباشر من وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يقف خلف سير هذه المشاريع، ويتابع أعمالها في جميع الدول.