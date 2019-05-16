بالصور.. سقوط سياج ملعب السويس بجازان

تعرّض سياج ملعب حديقة حي السويس الواقع بمدينة جازان للسقوط، بينما طالب الأهالي بلدية المدينة بالوقوف على الملعب ومعالجة الوضع؛ حفاظًا على سلامة ممارسي الرياضة وزوار الحديقة.

وقال المواطن محمد إسماعيل لـ«عاجل»: «لقد ساءني منظر الأعمدة الحاملة للسياج، وهي آيلة للسقوط على ممارسي الرياضة والمترددين على الحديقة، أثناء ممارستي للرياضة في حي السويس مخطط (ب).

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وأضاف: «مررت بجوار الحديقة التابعة للحي والتي يتوسطها الملعب؛ حيث كان بعض الأعمدة متساقطًا على الأرض، وهذا مصدر خطر؛ في حال سقوطها على ممارسي الرياضة والمترددين على الحديقة». مناشدًا الجهات المختصة بضرورة إصلاح تلك الأعمدة قبل وقوع ما لا يحمد عقباه.

يذكر أن رؤية المملكة 2030، تعتمد على مخططات استراتيجية بشأن الرياضة، تستهدف زيادة نسبة ممارسيها مرة أسبوعيًّا، من 13 إلى 40 في المئة، فضلًا عن تصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل مدن على مستوى العالم، فضلًا عن تعزيز دور الهيئة العامة للرياضة، في مجال التنمية الرياضية؛ لكونها الجهة الرئيسة المعنية بمواءمة ودعم وتسهيل عمل الجهات الأخرى، بهدف تنفيذ الإجراءات الضامنة لتحقيق للاستراتيجية الوطنية للرياضة، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، والتنسيق بما ينمي مجال النشاط الرياضي المدرسي.

كما تتضمن رؤية المملكة 2030، أن النمط الصحّي والمتوازن من أهم مقوّمات جودة الحياة، غير أن الفرص المتاحة حاليًا لممارسته بانتظام لا ترتقي إلى تطلعات المملكة ولذلك يتم العمل على اقامة مزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، ليكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية، فضلًا عن تشجيع الرياضات بمختلف أنواعها بهدف تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة.