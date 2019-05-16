بالصور.. تعليم الطائف تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

كرّم المدير العامّ للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الطلاب الفائزين في مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى المملكة، بحضور مساعديه للشؤون التعلمية والمدرسية والخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام، وبحضور مدير إدارة الإشراف التربوي بمكة الدكتور سعد العتيبي.

وهنأ اللهيبي الفائزين وما حققوه من تميز في المسابقة والتي تعد من المسابقات المهمة، مثمنًا جهود وزارة التعليم في هذه المسابقة والاهتمام بها منذ عقود والتي تعد إحدى البرامج النوعية الهادفة إلى تحقيق الارتقاء بتعلم القرآن الكريم والفهم المتعمق لمعانيه وعلومه.

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وقدم شكره للمساعد للشؤون التعليمية ولإدارة الإشراف التربوي وقسم العلوم الشرعية على حرصهم ومتابعتهم لمراحل المسابقة وما بذلوه من جهود خلال المسابقة أسهمت ولله الحمد في تحقيق أفضل النتائج.

وكان الحفل قد اشتمل على كلمة لمدير إدارة الإشراف التربوي محمد العوفي وقصيدة شعرية لرئيس قسم اللغة العربية يوسف الثقفي وعرض مرئي.

واستمع الحضور إلى نماذج من تلاوات الطلاب الفائزين، وكرم اللهيبي الفائزين بمبالغ ماليه وهم كل من؛ الطالب عبدالمجيد البقمي من ثانوية ابن باز الفائز بالمركز الأول في الفرع الثاني، والطالب أنس أمين من ثانوية ثقيف الفائز بالمركز الأول في الفرع الرابع، والطالب جابر المالكي من متوسطة السريج الفائز بالمركز الثاني في الفرع الخامس.

