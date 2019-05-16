مدير الخدمات الطبية بالداخلية يزور الحد الجنوبي

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وشملت مواقع الفرق الطبية الميدانية المساندة لقوات حرس الحدود والأفواج الأمنية في الداير والعارضة. حيث وقف على مستوى الخدمات والرعاية الطبية التي تقدمها الفرق الميدانية ولجان التنسيق الطبي والإخلاء لإسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيات المنطقة أو عن طريق الإخلاء الطبي الجوي الأمني لمستشفيات قوى الأمن.
وعبر السحيمي عن شكره وتقديره للعاملين بالفرق الطبية الميدانية لما يقدمونه من خدمات جليلة لرجال الأمن، مؤكدا لهم أن ما يقومون به من واجب وطني لمساندة المرابطين على الحدود الجنوبية يجسد الدور الهام للخدمات الطبية في ميادين العمل الأمني والذي يتم إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة، وبدعم ومتابعة من وزير الداخلية.
شارك في الجولة الميدانية مدير المراكز الصحية والمشرف على مهمة الإسناد الطبي الميداني العقيد دكتور محمد كشم، وعدد من القيادات الصحية بمنطقة جازان.
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