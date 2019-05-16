الشورى يستفسر من الإسكان عن تسليم المنتجات ويطالب بحاضنة للصناعات الدوائية

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ42 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1438 / 1439، بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

وطالبت اللجنة وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعليا للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، والعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.

انخفاض

يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438 / 1439، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030، وتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.

غش تجاري

يناقش المجلس كذلك في جلسة الإثنين، وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21 / 6 / 1397، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح تعديل المادتين (الـ12، والـ13) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التعديلات والإضافات على بعض الوثائق الخاصة بأعمال البريد.

منطقة حرة بميناء الملك عبدالله

يصوت المجلس في جلسته العادية الـ43 التي يعقدها الثلاثاء المقبل على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438 /1439، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438 /1439.

تعديل

يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من البند سادسا المتعلقة بـ(نوط الأمن)، والفقرة (أ) من البند سابعا المتعلقة بـ(نوط الإنقاذ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25 /8 /1407 المقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع، واللواء علي التميمي.

تقنية

خلال الجلسة العادية الـ44 التي يعقدها الأربعاء، يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438 /1439، كما يصوت على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1438 /1439، ومن أبرزها مطالبة المؤسسة بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة، لتمكينها مستقبلا من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات.

إبراز القوة

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يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1438 / 1439، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الهيئة بالاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض، لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030.

كما يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438 /1439، كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

أبرز بنود جداول الأعمال

مطالبة الإسكان بتوضيح أسباب عدم تسليم عدد من منتجاتها للمواطنين

مطالبة الجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية

تعديل الحد الأعلى في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق

تعديل المادتين (الـ12، والـ13) من نظام مكافحة الغش التجاري

التعديلات والإضافات على بعض الوثائق الخاصة بأعمال البريد

مطالبة هيئة المدن بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله

إعداد الحوافز لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة للصناعات الدوائية

تعديل فقرتين في بندي (نوط الأمن) و(نوط الإنقاذ)

مطالبة الخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية