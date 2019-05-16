283 عاملا يقاضون جهات عملهم يوميا

بلغ إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر العمالية خلال شهر شعبان الماضي 5952 قضية، شكلت دعاوى الأجور 71 % من إجمالي الدعاوى الواردة، تلتها دعاوى التعويضات 13 %، وتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 197 و 354 قضية في اليوم، بمتوسط 283 قضية يومياً، وجاءت 78 % من إجمالي القضايا الواردة من مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة.

الأحكام الصادرة

علمت «دوت الخليج» أن إجمالي الأحكام الصادرة في المحاكم والدوائر العمالية في شهر شعبان الفائت 3677 حكماً، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 68% من إجمالي الأحكام الصادرة، وتراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 85 و242 حكما في اليوم، بمتوسط 175 حكما يومياً، وجاءت 70 % من الأحكام الصادرة من مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة.

المناطق الإدارية

تصدرت المنطقة الشرقية الدعاوى العمالية بـ 1619 دعوى، ثم الرياض بـ 1508 دعاوى، لتأتي عقبها مكة المكرمة بعدد 1505 دعاوى، لتتوزع بقية الدعاوى على بقية مناطق المملكة.

أما الأحكام الصادرة من الدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى، فقد تصدرت مكة المكرمة فيها بـ1012 قضية صادرة، تلتها الرياض بـ830 قضية عمالية صادرة، وجاءت الحدود الشمالية أقل منطقة إدارية إصداراً للأحكام بإجمالي 14 قضية.

الدعاوى العمالية في 4 أشهر

جمادى الأولى : 4811 دعوى

جمادى الآخرة : 4643 دعوى

رجب : 5145 دعوى

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شعبان : 5952 دعوى

نسب أنواع الدعاوى في شعبان

أجور 71.07 %

تعويضات 12.63 %

دعاوى أخرى 11.27 %

مستندات ووثائق 1.93 %

حقوق 1.76 %

اعتراض 1.33 %