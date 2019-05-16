الأحكام الصادرة
علمت «دوت الخليج» أن إجمالي الأحكام الصادرة في المحاكم والدوائر العمالية في شهر شعبان الفائت 3677 حكماً، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 68% من إجمالي الأحكام الصادرة، وتراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 85 و242 حكما في اليوم، بمتوسط 175 حكما يومياً، وجاءت 70 % من الأحكام الصادرة من مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة.
المناطق الإدارية
تصدرت المنطقة الشرقية الدعاوى العمالية بـ 1619 دعوى، ثم الرياض بـ 1508 دعاوى، لتأتي عقبها مكة المكرمة بعدد 1505 دعاوى، لتتوزع بقية الدعاوى على بقية مناطق المملكة.
أما الأحكام الصادرة من الدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى، فقد تصدرت مكة المكرمة فيها بـ1012 قضية صادرة، تلتها الرياض بـ830 قضية عمالية صادرة، وجاءت الحدود الشمالية أقل منطقة إدارية إصداراً للأحكام بإجمالي 14 قضية.
الدعاوى العمالية في 4 أشهر
جمادى الأولى : 4811 دعوى
جمادى الآخرة : 4643 دعوى
رجب : 5145 دعوى
شعبان : 5952 دعوى
نسب أنواع الدعاوى في شعبان
أجور 71.07 %
تعويضات 12.63 %
دعاوى أخرى 11.27 %
مستندات ووثائق 1.93 %
حقوق 1.76 %
اعتراض 1.33 %
كانت هذه تفاصيل خبر 283 عاملا يقاضون جهات عملهم يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.