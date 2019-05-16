موسم العمرة بلا أمراض وبائية

وقالت الصحة، إنها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي الشريف، وأبانت أن الخطة الوقائية التي أعدتها لموسم عمرة شهر رمضان 1440 تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي، ويشمل ذلك حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين ضد الحمى الشوكية في العاصمة المقدسة والإنفلونزا الموسمية للفئات المستهدفة.
وتقوم الصحة في منطقة مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين، وتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمتهم على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية، حيث قدمت المستشفيات بمكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية خلال العشرة الأولى (13814) حالة، كما بلغ مجموع من تم تنويمهم بالمستشفيات (1755) حالة، حيث استقبلت أقسام الطوارئ (28690)، كما أجريت (108) عمليات جراحية مجدولة و(369) طارئة، فيما تم استقبال(360) حالة ولادة، و(134) منظارا، (2209)غسيل كلى، (19618) استقبلتهم العيادات الخارجية.
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